Noi di Alleanza Verdi Sinistra voteremo Ilaria Salis | ecco perché dovreste farlo anche voi

(Di giovedì 30 maggio 2024) A Budapest piove.è appena uscita dal taxi. È la prima volta che arriva senza catene in tribunale. Ha passato una notte insonne, non era facile e non lo sarà, togliersi di dosso quei 15 mesi di buio, cimici e solitudine. Sfoggia il suo sorriso tranquillo. Mi avvicino a lei e a Roberto, mentre li aiuto a farsi largo per entrare alla terza udienza, veniamo paparazzati dai neonazisti ungheresi… pardon, dai “difensori dei valori tradizionali nazionali”, come si definiscono loro. Non siamo soli e gli applausi ada tanti amici e italiani antifascisti sono solo una piccola parte del calore che si sente arrivare dal nostro Paese. I giornalisti lo sentono,per questo sono così tanti e attenti a ogni parola della “detenuta speciale”.