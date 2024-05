Nina promuove la Vis per il futuro | Questa squadra è già fortissima

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Cristian, 22 anni, ormai ex under (l’anno prossimo sarà un over): che campionato ha visto dal campo e dalla panchina? "Non ci saremmo mai aspettati questo tipo di campionato. Per lache siamo dovevamo essere tra le prime in classifica. Siamo stati sempre fortissimi e non avremmo mai pensato di trovarci nella situazione in cui ci siamo trovati fino all’ultimo giorno" Aspetti positivi e meno positivi dell’anno? "Di positivo c’è che siamo stati una grandissima famiglia, con due grandissimi allenatori, veri professionisti che ci hanno aiutato sempre, con una società presente alle spalle con il presidente e il ds che ci hanno assistiti in tutto e per tutto. Siamo stati molto uniti, un gruppobellissimo dai più grandi e più giovani.