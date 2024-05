Fonte : sport.quotidiano di 30 mag 2024

Vanoli, mister dei lagunari, scioglierà le riserve sul proprio futuro solo dopo il triplice fischio finale, ma su di lui sembra forte l’interesse del Torino. Questo ‘prendere tempo’ (è probabile che si vada a della prossima settimana…) va letto non come una chiusura totale alla sua esperienza in granata, ma come una presa di coscienza di tutti quelli che potrebbero essere i ‘pro’ e i ‘contro’ di un suo ritorno in una piazza dove ha fatto bene.

Nesta mette la Reggiana in stand-by Vuole pensarci ancora qualche giorno