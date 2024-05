Fonte : ilfattoquotidiano di 30 mag 2024

Caucasoide, negroide, mongoloide, australoide sono termini corretti della nostra lingua e non hanno significato offensivo”. Insomma, per dare contro al sindaco (che è legittimo), ha additato pubblicamente un bambino. I dem chiedono al leader nazionale Matteo Salvini “se non sia necessario pretendere le immediate dimissioni di Cristian Pasolini dal suo incarico politico, per rispetto della giovane vittima e di tutta la città di Mantova”.

Negroide | il segretario della Lega a Mantova fa propaganda sui social contro il sindaco prendendosela con un bambino