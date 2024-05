Fonte : ilrestodelcarlino di 30 mag 2024

Nel caso specifico di Faenza, come citato nell’ordinanza, "il centro cittadino da lungo tempo è stato interessato nelle ore serali/notturne, da fenomeni di disturbo della quiete pubblica derivanti dalla presenza di persone, soprattutto in prossimità di parchi e presso l’area esterna immediatamente pertinenziale, e all’interno di alcuni esercizi di vicinato del settore alimentare situati nel centro storico, all’interno delle mura e in alcune vie limitrofe dove si sono registrati assembramenti di persone, che assumono frequentemente comportamenti contrari al senso civico, provocando disturbi e criticità di varia natura e schiamazzi sovente fino a notte inoltrata".

Negozi di vicinato chiusi alle 2030 anche a giugno