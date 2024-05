Necessario completare lavori per 8 milioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Alberto Antognozzi, 55 anni, è un consulente aziendale ed è il candidato della lista ‘Rinascita Grottese’ composta da: Marco Alici, Samuela Anna Andreoli, Iacopo Angelini, Loris Carucci, Damiano Concetti, Nicolò Giandomenico, Giulia Gramaccioni, Giorgio Litantrace, Donatella Marconi, Virginia Rocchetti, Marco Rongoni e Marco Tassotti. Antognozzi, perché la candidatura? "C’è una grande lavoro fatto in questi 5 anni da portare avanti; con un gruppo in parte in continuità in parte nuovo con tanto amore per Grottazzolina". Quale sarà la prima cosa da fare per il paese una volta eletto sindaco? "Avviare investimenti pronti per 8di euro. Due su tutti: il restauro del Teatro Novelli già avviato, la costruzione della nuova scuola elementare da avviare".