"Se dovesse scattare un attacco sul territorio russo propiziato da armi occidentali ci sarebbero le condizioni per un gravissimo rischio di escalation ormai evidente all'opinione pubblica e agli addetti ai lavori". it . . "Mi auguro che non accada. it Marco Tarquinio, candidato indipendente nelle liste del Pd alle elezioni europee nella circoscrizione Centro.

Nato superata lo dico da 30 anni Ora è strumento offensivo