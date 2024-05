Musumeci firma lo stato di mobilitazione per i Campi flegrei

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) "Ho appenato il decreto per disporre lastraordinaria del Servizio nazionale di Protezione civile a supporto della Campania. Ho così accolto la richiesta del presidente di quella Regione allo scopo di fronteggiare la situazione di criticità che si è determinata neidopo l'evento sismico del 20 maggio scorso, nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto". Lo annuncia il ministro per la Protezione civile Nello. "Per meglio operare nella difficile situazione - aggiunge - il nostro Dipartimento assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale della Protezione civile, a supporto delle strutture regionali, allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza ed il soccorso ai cittadini coinvolti.