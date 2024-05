MotoGP Marini sul GP d’Italia | Gara speciale vogliamo fare il meglio possibile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il pilota della Honda Lucaha parlato con i giornalisti dal circuito del Mugello, sede del Gran Premioin programma domenica: “Questo è un Gran Premioe molto particolare per me perché insieme a Misano è quello che aspetto di più ogni anno. Mi piace la pista, è divertente, è bella l’atmosfera che c’è con tutti i tifosi ma non veniamo alle gare dicendo che lotteremo per il podio ma pensando adel nostroper sviluppare la moto nel migliore dei modi e raccogliere quanti più dati possibili, e nel mio caso essere davanti agli altri piloti della Honda che è l’obiettivo più corretto da porsi perché più o meno abbiamo lo stesso pacchetto“. Il fratello di Valentino Rossi ha poi aggiunto: “Vincere? Magari piove e c’è unasull’acqua.