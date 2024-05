MotoGp Ducati cerca l’incastro perfetto | Martin sarà il nuovo compagno di Bagnaia Marquez verso la Pramac

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dopo mesi di incertezza e domande sul suo futuro, sembra che Jorgepossa finalmente vedere realizzato il suo sogno di correre con laufficiale. “Nel mio ufficio c’era già pronta la tuta”, aveva rivelato lo spagnolo al termine della passata stagione, dopo aver conteso fino all’ultima gara il titolo Mondiale a Pecco, che a partire dal 2025 diventerà il suodi squadra.ha trasformato quella frustrazione in motivazione per prepararsi al 2024, un anno decisivo per lui: oo addio. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: due vittorie, tre sprint, un secondo e un terzo posto in sei GP.si presenta in Italia come solido leader del Mondiale, con 39 punti di vantaggio su. Proprio al Mugello, lo spagnolo potrebbe essere designato come futurodi squadra di