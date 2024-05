Fonte : sbircialanotizia di 30 mag 2024

'Il bombardamento dei campi profughi a Rafah ci mette davanti agli occhi immagini disumane che non dimenticheremo' "Il bombardamento dei campi profughi a Rafah ci mette davanti agli occhi immagini disumane che non dimenticheremo. A Gaza, l’azione militare di Israele, sembra non avere un limite: attacchi ad ospedali ed operatori umanitari ed ora le bombe.

Mo Vigne Anvcg | Orrore indicibile difendiamo i civili tutti senza distinzioni