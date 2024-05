Milano, ricognizione di tutti gli autovloex della Città metropolitana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024)– Unadegli autovelox che si trovano nelladiè stato decisa oggi nella seduta del Comitato per l'ordine e la sicurezza che si è svolto in Prefettura. L'esame verrà fatto in base al decreto legge da poco pubblicato sulla Gazzetta ufficiale che stabilisce dove possono essere collocati, in che modo e come devono venire utilizzati. L'obiettivoè quello di delineare strategie di programmazione che tengano contosicurezza stradale e del contesto in cui vengono posizionati. Durante la riunione si è parlato anche dell'attività antincendio per l'estate (come richiesto da circolarePresidenza del Consiglio). Considerando la forte urbanizzazione die provincia, le aree in cui maggiore è l'attenzione sono quelle nelle aree più periferiche che confinano con zone boschive.