Martina Franca Festa dello Sport domenica 2 giugno in piazza D’Angiò

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tarantini Time Quotidiano, inFilippo D’Angió, in occasione della Giornata Nazionale, 41 associazioniive torneranno ad esibirsi nell’ormai consueto appuntamento annuale. Atlete e atleti si esibiranno e offriranno anche al pubblico la possibilità di cimentarsi e avvicinarsi a tante disciplineive: arti marziali, tiro con l’arco, tennis tavolo, basket, pallavolo, tennis, atletica leggera, calcio, mountain bike, scacchi, fitness, ginnastica ritmica e artistica, danza, gimkana in Vespa, go kart e altre ancora. Al Palazzettosi svolgerà nuovamente il Torneo dei rioni (calcio a 5), mentre allo stadio Tursi si esibiranno le squadre locali di calcio a 11. L’apertura è alle 9.00, la conclusione in tarda serata con accompagnamento musicale a partire dalle 19.