Marquez | Ogni bella corsa va celebrata ho sperimentato che le cattive notizie arrivano senza preavviso

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il Corriere della Sera ha intervistato Marc, il pilota spagnolo otto volte campione del mondo che ha ritrovato il piacere di guidare in MotoGp. Arriva da tre podi consecutivi e un paio di rimonte mozzafiato. Di seguito alcuni estratti dell’intervista. «Me la godo! Sono tornato a fare podi e bei risultati. C’è stato un periodo in cui credevo che non avrei mai più vissuto momenti così, che non avrei più lottato contro i migliori. Ero lontano e soffrivo, ho provato tanto dolore».: «Erano più di 4 anni che non mi sentivo così bene» La seconda vita di Marc, provi a raccontarla. «podio,va. Hosulla mia pelle che le. Quando hai lesioni gravi come le mie, quattro operazioni al braccio destro, quando passi da un intervento chirurgico a un altro, tutto questo ti provoca un esaurimento mentale.