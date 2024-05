Marchegiani recluta quattro medici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Sono benche ‘cala’ il candidato sindaco dei Progressisti per Fano 2025, Stefano. Nella sua lista "La Fano che vogliamoSindaco" ci sono infatti l’ex primario del Pronto soccorso del Santa Croce Antonio Dottori, Liliana Gabrielli, Isabella Montesi e Cristina De Blasi. Se la sanità è uno dei temi centrali di questa campagna elettorale,ha pensato bene di mettere in lista chi tutti i giorni difende il diritto alla salute. "Sono molto soddisfatto – dell’interessante gruppo che si è creato, sono determinati e ogni candidato ha accettato la sfida con passione e convinzione". E’ una lista ben radicata sul territorio e che comprende il mondo delle professioni, le realtà in campo sociale e molti cittadini che da tempo si impegnano in prima persona per rendere Fano ancora più bella e attrattiva, nel segno della solidarietà, dell’inclusione e della tutela dei diritti".