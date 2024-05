Maledetta sigaretta Giornata senza tabacco | | Troppi giovani fumatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) In occasione dellamondiale, che ricorre ogni anno il 31 maggio, domani, l’Ausl Romagna ha organizzato diverse iniziative di sensibilizzazione su tutto il territorio. Nonostante il fumo sia tra le principali cause di numerose patologie cronico-degenerative che colpiscono l’apparato cardiovascolare e respiratorio, lacontinua a essere una cattiva abitudine per il 26% dei romagnoli. Questa pratica malsana inizia fin da: dall’indagine sugli adolescenti, condotta dall’Istituto superiore della Sanità nel 2022, emerge che fuma già il 24% dei 15enni. La percentuale sale fino al 31% nei 25-34enni. Il consumo è sempre più elevato nelle ragazze rispetto ai ragazzi. L’indagine sull’abitudine al fumo tra isegnala anche un progressivo incremento dell’uso di sigarette elettroniche (20%), o ariscaldato, (14%).