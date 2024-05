L’Isola dei Famosi 2024 spuntano i cachet degli opinionisti e dell’inviata | chi è pagato di più

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 30 maggio 2024)deiè ormai giunta alla conclusione ed è tempo di tirare le somme per gli autori. È chiaro che non è stata una stagione fortunata in quanto gli ascolti sono stati i più bassi di sempre, tanto che i vertici hanno deciso di archiviare il programma a partire dalla prossima edizione. Un duro colpo anche per quanto riguarda le tasche della produzione, visto che alcunisarebbero pesati alla luce dei risultati. Ed ecco che l’attenzione si è focalizzata sui compensiin Honduras, i quali sarebbero stati piuttosto alti.dei: iA partire dalla prossima stagione televisiva, i telespettatori si ritroveranno La Talpa al posto dedei. Il motivo è presto detto e riguarda i risultati di questa edizione che volge al termine.