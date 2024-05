Li Yingley sparita in crociera, la procura chiede 24 anni per il marito Daniele Belling

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nel 2017, Li, trentaseienne residente in Irlanda, parte insieme ale ai due figli per unanel Mediterraneo a bordo della Msc Magnifica. La nave salpa da Genova il 9 febbraio. Da quel viaggio, la donna non tornerà più. Le sue tracce si sono perse tra il 10 e il 13 febbraio. La sua scomparsa ha presto attirato l’attenzione. Un mistero, un giallo che secondo gli inquirenti ha una soluzione: Liè stata uccisa dal. Oggi, 30 maggio, per lui il pm Francesco Basentini ha chiesto ai giudici della Corte d’Assise di Roma una pena pari a 24di reclusione. L’uomo è stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver ucciso la trentaseienne e di aver fatto sparire il suo corpo in mare, per poi riprendere lainsieme ai suoi bambini.