Le pagelle di Forlì | Zampini re di Coppa Eterno ‘Cincia’ Allen stoico finché ha retto

(Di giovedì 30 maggio 2024)7. Il grande rimpianto del finale di campionato forlivese. La sua stagione si chiude a Latina, propria alla vigilia dei playoff, ‘rovinando’ tutto quanto costruito dai biancorossi. Giocatore di assoluto talento, roccioso anche in difesa, ha lanciato ottimi lampi alternando qualche prestazione più opaca. La sensazione, comunque, è che avesse ancora parecchie cartucce da sparare: in post-season sarebbe stato un fattore.nella conquista dellaItalia di Roma. Cinciarini 7. Il capitano non smette mai di stupire e si supera per l’ennesima volta. Al punto da chiudere stabilmente in doppia cifra di media ogni competizione a cuiha preso parte, dalla Superai playoff, passando per le due fasi di regular season (11,3 punti ad allacciata) e per la Final Four diItalia.