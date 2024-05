L’arte del curriculum | Mettere in evidenza le proprie competenze ed esperienze

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 30 maggio 2024) Creare unè un’arte che richiede un’attenta considerazione e una strategia. Ilè uno strumento di marketing che comunica le vostree qualifiche ai potenziali datori di lavoro. Per far sì che il vostrosi distingua, ecco le strategie chiave perinle vostreedin modo efficace. Adattare ilal lavoro Personalizzate per ogni candidatura: Ogni lavoro è unico e il vostrodeve rispecchiarlo. Adattate il vostroa ogni posizione a cui vi candidate, sottolineando lee lepiù rilevanti per la descrizione del lavoro. Questo non solo dimostra che vi siete impegnati nella candidatura, ma aumenta anche le vostre possibilità di passare attraverso i sistemi di tracciamento dei candidati (ATS) che molti datori di lavoro utilizzano.