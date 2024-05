L’aiuto degli imprenditori locali Decisivi per il futuro dell’Ascoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’iscrizionenon dovrebbe essere a rischio. La possibile svolta potrebbe arrivare nelle prossime ore e qui il condizionale è d’obbligo. Alcunidel territorio, esortati dal sindaco Fioravanti a scendere in campo dopo l’incontro di martedì avvenuto a Roma con Pulcinelli dove il patron ha confermato al primo cittadino di non riuscire a provvedere autonomamente a tutte le scadenze necessarie per ottenere la regolare iscrizione, avrebbero deciso di tendere una mano all’attuale proprietà consentendo al club di corso Vittorio di reperire quelle risorse economiche mancanti e necessarie per riuscire ad ottemperare alla serie di pagamenti previsti. Gli stessi dovranno essere effettuati entro domani e consentirebbero di ottenere il semaforo verde dalla Covisoc per poi completare il tutto martedì 4 giugno, quando invece dovrà essere perfezionata la pratica per l’ottenimento della licenza nazionale per prendere parte al campionato di serie C 2024-25.