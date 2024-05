Lady Gaga si è lasciata scappare qualche segreto di Joker Folie à Deux il suo nuovo attesissimo film al cinema a ottobre Ecco cosa ha detto

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 30 maggio 2024)è super eccitata per il suo. Non vede l’ora che tutti possano vederlo. In effetti,di Todd Phillips è uno dei titoli più attesi della stagione. I segreti di “” svelati daE così, sull’onda dell’entusiasmo per un progetto in cui crede davvero tanto (e che potrebbe definitivamente consacrare la sua carrieratografica), la popstar con la passione per la recitazione si èsfuggire alcuni particolari del. E del suo personaggio: Harley Quinn. Finora interpretata sullo schermo da Margot Robbie. Ilè il sequel del fortunatissimo(2019). La pellicola, Leone d’Oro a Venezia, che è valsa a Joaquin Phoenix l’Oscar come Miglior attore nel 2020.