L’accoglienza dei naviganti | Assistiamo i marittimi che arrivano Nel 2023 ne abbiamo incontrati 6411

(Di giovedì 30 maggio 2024) Accogliere e dare sostegno aiche, a ogni approdo, si ritrovano in luoghi sconosciuti, lontani da casa. Questo lo scopo dell’associazione Stella Maris, ne esistono trecento sedi in tutto il mondo nelle città portuali, in 54 Paesi, e a Ravenna è in via Paolo Costa. "spiritualmente e materialmente i, i pescatori e le loro famiglie" spiega padre Vincenzo Tomaiuoli, direttore dell’Ufficio per la pastorale dei migranti e Apostolato del mare della diocesi e direttore di Stella Maris. "Ogni anno – sottolinea – attraccano al porto di Ravenna 4000 navi per un totale di circa 100 mila". Molti di loro si rivolgono all’associazione quandoin città, anzi, il contatto avviene ancora prima, perché sono i volontari a recarsi al porto e a far visita alle navi, per incontrare ie spiegare loro di quali servizi possono usufruire.