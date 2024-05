La tristissima realtà dei bambini soldato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) I: stranamente, non sentiamo molto parlare di questo argomento. Diciamo "stranamente" perché si stima che ancora oggi 250000siano coinvolti in conflitti. Eh già, avete capito bene, ma andiamo con ordine, chi sono i? Sono ragazzi minorenni, che vengono reclutati in qualsiasi forza armata e coinvolti in scontri armati. Perciò, l’ UNICEF, negli ultimi dieci anni ha realizzato, in numerosi paesi, in particolare Afghanistan, Angola, Burundi, Colombia, Liberia, Uganda, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sri Lanka dei "Programmi per assistere e aiutare nel reinserimento dei". La mancata protezione deidall’utilizzo da parte di gruppi armati, ostacola il raggiungimento di almeno tre degli Obiettivi di Sviluppo declinati nell’Agenda 2030: anzitutto l’istruzione primaria universale; poi la riduzione della mortalità infantile e, infine, la lotta contro le malattie.