La Roma ha riscattato Angelino | le cifre dell’operazione e il nuovo ingaggio|Mercato

(Di giovedì 30 maggio 2024) 2024-05-30 11:51:00 Arrivano conferme: Lasi tiene stretto il terzino spagnolo José Ángel Esmoris Tasende che i tifosi giallorossi hanno potuto apprezzare da gennaio in poi più semplicemente come Angeliño. Il terzino sinistro era arrivato in Italia lo scorso gennaio dal Lipsia, e dopo essere stato per i primi 6 mesi della stagione in prestito al Galatasaray, in un’operazione in prestito con diritto di riscatto, una delle ultime impostate dall’allora ds Tiago Pinto. RISCATTO ESERCITATO – Da allora sono passati 5 mesi conditi da 16 presenze in Serie A, 4 in Europa League anche se fra Mourinho e De Rossi non sempre da titolarissimo e con 1 assist all’attivo (1 gol e 2 assist considerando anche il periodo al Galatasaray), ma lasi è convinta della bontàe ha esercitato il diritto di riscatto che lo terrà ancora in giallorosso LE– Per riscattare il suo cartellino al Lipsia andranno 5 milioni di euro, la cifra prefissata a gennaio, e che sarà pagabile in tre rate.