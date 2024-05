La nuova Cina si chiama India

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 30 maggio 2024) Se ne sta parlando da giorni per le elezioni (iniziate il 19 aprile e ancora in corso) e per il caldo record (52,3 gradi ieri). Ma resterà protagonista a lungo perché è destinata a diventare la seconda economia mondiale entro il 2075 secondo Goldman Sachs, con un potere d’acquisto che supererà quello degli Usa del 30%. È sempre più l’alternativa al Dragone per gli investitori stranieri. Dai fondi esposti verso Pechino nell’ultimo anno sono usciti 2,6 miliardi di dollari, in quelli specializzati su Mumbai ne sono entrati 6,7. Gli investitori si spostano dove vedono crescita, quindi sono un segnale fondamentale per capire la strada di un Paese. A spingere l’è innanzitutto la situazione demografica. Ha da poco superato laaggiudicandosi il primato con 1,4 miliardi di abitanti.