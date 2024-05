La guerra vinta di una studentessa con disturbi dell’apprendimento | il tribunale autorizza calcolatrice e tabella durante il test di Medicina

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 30 maggio 2024) Gli studenti convedono riconosciuto il proprio diritto ad avvalersi di strumenti di supporto, come tabelle, formulari o mappe concettuali,tutto il loro percorso di studi, tranne che in un momento piuttosto decisivo: quello deidi ingresso alle Università. Può così venire a configurarsi un paradosso: chi soffre di DSA evita le penalizzazionitutto il percorso scolastico, e poiquello accademico, ma non nello spartiacque determinato dalle prove di ammissione. Una lacuna applicativa, più che normativa, contro cui si sta provando a porre rimedio per vie legali. Della battaglia avevamo dato conto citando il caso di unatorinese, determinata ad accedere alla facoltà diall’Università di Torino, che aveva presentato ricorso al Tar Lazio contro l’ateneo e il Ministero dell’Università e della Ricerca.