La Booom alle finali nazionali. Il grande sogno è lo scudetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Per la quarta volta su cinque edizioni, laBaskin Pesaro (ex Lupo) conquista leche quest’anno si disputeranno a Lucca. La formazione pesarese ci è arrivata prima vincendo il campionato regionale, battendo in semifinale Jesi ed in finale Montecchio dopo due partite belle ed intense. E lo fa soprattutto dopo la partita ad Ovada dove, nella fase interregionale, ha superato i temibili ragazzi di Cerano col risultato di 88-72. Per laBasket è l’ennesimo traguardo ottenuto e, nonostante il cambio di società e la suddivisione in due squadre, i ragazzi del presidente Deangelis hanno mantenuto le aspettative. Ad aspettarli a Lucca ci saranno le 7 squadre più forti d’Italia: "Sono orgoglioso dei miei ragazzi – dice coach Bucci -: negli ultimi due mesi abbiamo cambiato marcia innamento e questo ci ha portato a giocare un Baskin di alto livello sia dal punto di vista tecnico che fisico.