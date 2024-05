Karate al PalaPellicone di Ostia i Campionati Italiani Esordienti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 30 maggio 2024 – Tornano aldiLido idi. La categoria in gara è quella degli. La competizione si svolgerà dal 1 al 2 giugno. Gli orari sono previsti dalle 9,00 del mattino, fino alle 20,00 per il primo giorno di gare, mentre per il secondo dalle 9,00 alle 17,00. Centinaia e da tutta Italia i giovani iscritti. Si daranno battaglia nel kumite e nel kata maschile e femminile. Le gare potranno essere seguite anche nella sezione Livestreaming.