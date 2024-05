Isola 18 Juliana Moreira contro uno dei naufraghi | Ma come è possibile che…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ieri sera, durante la dodicesima puntata de L’dei Famosi, il naufrago Artur Dainese ha ricevuto diversi attacchi, sia dallo studio che dagli altri concorrenti. Il suo carattere ed i suoi modi di fare sembrano non piacere ai suoi compagni di avventura ed agli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Ma un’ altra frecciata verso Dainese è arrivata dalla moglie di uno dei, la showgirl, che sta sostenendo sui social il suo amato Edoardo Stoppa, il quale proprio ieri è stato proclamato primo finalista del reality. Laanche recentemente, in una intervista a Casa Sdl, si era proclamata concorde con gli opinionisti, soprattutto con le parole che hanno pronunciato verso alcuni, in particolareil modello.