30 mag 2024

(Adnkronos) – Il governo iraniano è ''più debole e più diviso che mai'' dopo la morte del presidente Ebrahim Raisi in un incidente in elicottero, evento che ''ha dato forza al popolo iraniano''. Ma ''costruire un futuro di speranza e prosperità per la popolazione della regione non può essere possibile fino a quando la Repubblica.

Iran il figlio dell’ex Shah | Dopo morte Raisi governo debole e diviso Cpi arresti Khamenei