Io mai vista così prima | la luna vulcanica di Giove in un’immagine senza precedenti ripresa dalla Terra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 maggio 2024 – Io, ladi, potrebbe presto non avere più segreti. L'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) è infatti riuscita ad acquisire la più dettagliata immagine mai ottenuta da un telescopio. Questo è stato possibile grazie a Shark-Vis, un nuovo strumento costruitostessa Inaf e installato sullo specchio destro del Large Binocular Telescope (Lbt) sul Monte Graham in Arizona. La risoluzione della foto ottenuta è tale che è possibile distinguere caratteristiche sulla superficie di Io, separate da soli 80 km. In pratica è come se si individuasse una moneta da dieci centesimi a 200 km di distanza, una risoluzione spaziale fino a ora raggiunta esclusivamente da riprese di sonde spaziali inviate su