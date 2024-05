Fonte : dayitalianews di 30 mag 2024

Ma cos’è successo nello specifico? Il “pasto” poco gradito della giornalista Come si vede nel video che sta circolando viralmente su X, la Welch stava conducendo il telegiornale, disturbato però da un ospite per nulla indesiderato. Una mosca, che per prima cosa si è appoggiata sull’occhio destro della giornalista, che comunque non si è scomposta più di tanto e ha continuato a presentare, senza tradire alcun fastidio né emozione.

Ingoia qualcosa di rivoltante in diretta tv ma non fa una piega | il video della giornalista diventa virale VIDEO