In Valconca gli ’angeli digitali’ sono al servizio degli anziani e non solo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Account e password, iscrizione a servizi online, richieste di appuntamenti: ormai tramite la rete internet ogni giorno ci viene richiesto uno sforzo per accedere a servizi pubblici e privati. Per molti un sollievo, ma per tantissimi un vero scoglio. È il digital divide, il divario nell’accesso al digitale che penalizza molte persone che noncresciute a pane e internet ma anche altre, più giovani.stati inaugurati l’altro ieri in tre Comuni della– Morciano, Montescudo - Monte Colombo e Saludecio - tre punti ’Digitale Facile’ con cui la Regione Emilia Romagna corre in soccorso di chi è in difficoltà per la creazione dello Spid, per l’accesso al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, per pagamenti e iscrizioni a servizi come quelli scolastici.