Il tasso di scontro nella Banca Centrale Europea

(Di giovedì 30 maggio 2024) All’interno dellac’è forte tensione sulle scelte monetarie. Per paura dell’inflazione si imita la Federal Reserve americana. Ma al di qua e al di là dall’Atlantico la situazione è molto diversa. E il rischio è di azzoppare l’economia del Vecchio continente. Intanto, in Russia... Con il fiato sospeso in attesa del T-day, tra pochi giorni. Il 6 giugno si riunisce a Francoforte laper decidere se «allentare» i tassi. La Borsa ci crede; i governi, come il nostro, super indebitati ci sperano; gli istituti di credito fanno cassa e l’economia arranca. Christine Lagarde, numero uno della Bce, ha fatto sapere che tutto dipende dai numeri. La verità è che non sa bene che pesci prendere: per uno scherzo di calendario stavolta è lei a dover anticipare le mosse della Federal Reserve.