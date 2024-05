Il Roland Garros vieta l’alcol sugli spalti Gli spettatori potranno ubriacarsi prima di entrare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 30 maggio 2024)Goffin, che è stato il più duro: “Mi hanno sputato addosso, tra poco faranno anche le rissecome nel calcio”. Poi Iga Swiatek, che ha usato l’intervista in campo dopo la sua emozionante vittoria su Naomi Osaka per lamentarsi del comportamento della gente: “Mi dispiace, ma quando urlate durante uno scambio, è davvero, davvero difficile restare concentrati”. Eancora il pubblico era stato accusato di aver fatto un circo sul campo 12, per aiutare il francese Terence Atmane ad evitare una squalifica dopo aver tirato una pallata al corpo di uno spettatore. Ilè diventato una questione di ordine pubblico. “This is serious for us!” Iga Swiatek took a moment to address thecrowd after her incredible win over Naomi Osaka #pic.