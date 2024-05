Il nuovo standard del Gaming | AOC GAMING 27G2ZN3 BK

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’AOC/BK, frutto dell’innovazione di AGON by AOC, leader nel settore dei monitore degli accessori IT, si presenta come una rivoluzione nel mondo dela un prezzo imbattibile Questo monitor da 27 pollici offre prestazioni di alto livello pensate per i giocatori più esigenti, senza gravare eccessivamente sul portafoglio. Prestazioni di livello Esports a un prezzo senza precedenti Grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 280 Hz e al ridotto input lag, il/BKdi AOC permette ai giocatori di immergersi completamente nell’azione, garantendo una reattività senza precedenti. Il pannello Fast VA assicura una riproduzione dei colori realistica e un contrasto straordinario, per un’esperienza visiva coinvolgente in ogni tipo di gioco.