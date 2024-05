Il campo rom di Milano ospita i candidati alle Europee | Siamo italiani e votiamo Vogliamo capire chi scegliere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Una tribuna elettorale all’interno dei campi rom. È questa l’idea dell’associazione Roma for democracy che insieme al Movimento Kethane – Rom e Sinti per l’Italia, ha lanciato una serie di dibattiti in vista delleall’interno dei campi di tutta Italia. Dopo il primo appuntamento romano, ieri pomeriggio l’iniziativa è sbarcata a, in via della Chiesa Rossa. Due gli esponenti politici presenti: Cecilia Strada per il Partito Democratico e Jessica Todaro Bellinari peranza Verdi Sinistra. A dare il benvenutodue candidate è stato uno degli abitanti del villaggio rom, Iaio: “dare il nostro contributo, che è un granello di sabbia, maimpegnarci a costruire un mondo migliore”. L’idea è quella di portare la politica dove di solito non va, nei luoghi della marginalità e dell’esclusione.