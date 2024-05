Il buio nell’anima | la spiegazione del finale

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il: ladelIl(The Brave One) è un film thriller d’azione del 2007 diretto da Neil Jordan e scritto da Roderick Taylor, Bruce A. Taylor e Cynthia Mort. Il film è interpretato da Jodie Foster nel ruolo di Erica Bain, una conduttrice radiofonica di New York il cui fidanzato viene picchiato a morte da alcuni criminali. Terrorizzata per la sua incolumità, acquista una pistola e subisce una trasformazione della sua personalità, diventando una vigilante. Il detective Sean Mercer (Terrence Howard) indaga sulle sparatorie dei vigilanti, che lo portano sempre più vicino a Bain. Il film vede la partecipazione di Naveen Andrews, Nicky Katt, Zoë Kravitz, Mary Steenburgen e Luis Da Silva in ruoli secondari.