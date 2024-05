Il Bayern Monaco ha lasciato il meglio per ultimo nominando Vincent Kompany

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 30 maggio 2024) 2024-05-30 13:00:22 Breaking news: Max Eberl afferma che,dopo una lunga ricerca dell’allenatore, il“ha tenuto ilper”. Ilaveva annunciato a febbraio che Thomas Tuchel avrebbeil club a fine stagione, appena 14 mesi dopo aver sostituito Julian Nagelsmann sulla panchina dell’Allianz Arena.diventa l’ottavo uomo a ricoprire la carica più alta alda quando il suo ex allenatore Pep Guardiola hail club nel giugno 2016 per subentrare al Manchester City, anche se è stato riferito che fino a otto altri allenatori hanno rifiutato il ruolo prima che gli fosse offerto. lui. Xabi Alonso ha deciso di rimanere al Leverkusen mentre l’allenatore della Germania Nagelsmann e Hansi Flick, un altro ex allenatore del, hanno rifiutato l’opportunità di tornare.