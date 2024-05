I pronostici di giovedì 30 maggio | Serie B e Coppa Libertadores

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 30 maggio 2024) Idi30: c’è l’andata della finale playoff diB, poi nella notte in campoe Sudamericana. Gli avvincenti playoff diB sono giunti alla tappa finale. A contendersi l’ultimo pass per la massimasaranno Cremonese e Venezia, che hanno chiuso la regular season rispettivamente al quinto e al quarto posto. Nessuna sorpresa, dunque: negli ultimi 180 minuti della stagione si sfideranno le due squadre migliori di questa postseason, quelle hanno collezionato più punti in campionato (70 i lagunari, 67 i lombardi). Gli allenatori di Cremonese e Venezia, Stroppa e Vanoli (LaPresse) – IlVeggente.itUn divario minimo ma che potrebbe fare la differenza nel caso in cui la doppia sfida dovesse concludersi con un nulla di fatto.