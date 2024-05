I giovani Europei sono stanchi dell’Europa Ecco cosa dicono i sondaggi C’è aria di rivoluzione ma non in Italia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 30 maggio 2024) Isti stanno cominciando a interrogarsi su un fenomeno in atto fra idi tutta Europa. Per anni la cosiddetta Generazione Z è stata descritta come docile,sta, figlia dell’Erasmus. Ma da qualche tempo le cose stanno cambiando. Gli Under 30 faticano a trovare un lavoro accettabile e alloggi alla portata delle loro tasche.abbandonati a se stessi, con istituizioni sempre più sorde alle loro esigenze. Dei loro problemi, in questa Unione Europea, sembra non interessare a nessuno. Così, per la prima volta da molto tempo, sta montando la rabbia di una generazione abbandonata e senza punti di riferimento per il futuro. E ovviamente parte la narrazione mainstream, che vuole tutti iallineati ai partiti dell’ultra destra.