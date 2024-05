I danni da peronospora sfiorano i 200 milioni di euro La lettera dei sindaci disperati a Lollobrigida

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ennesimadi richieste nella scrivania del ministro Francesco. Dall'Abruzzo, ben 45hanno scritto al ministro per l'Agricoltura chiedendo l'attivazione immediata degli strumenti previsti a sostegno delle aziende vitivinicole danneggiate dalla. Gli amministratori chiedono anche lo stanziamento di ulteriori risorse «perché quelle previste sono assolutamente insufficienti». La nuova missiva arriva pochi giorni dopo l'ultimatum del comparto al Governo. Situazione grave: servono nuovi aiuti Il documento è stato inviato anche al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al sottosegretario all'Agricoltura, Luigi D'Eramo, e all'assessore regionale all'Agricoltura, Emanuele Imprudente. L'iniziativa è partita dai Comuni in in prevalenza della provincia di Chieti, alcuni della provincia di Pescara, tutti coordinati da Angelo Radica, sindaco di Tollo (Chieti) che è anche presidente dell'associazione nazionale Città del vino.