I consigli beauty della tradizione (e i rimedi della nonna) da non seguire mai più

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dallaattingiamo, ogni giorno, ispirazioni enaturali che possono rivelarsi rivoluzionari e per la storiabellezza. Difficile, in effetti, immaginare il mondo di oggi senza l’eyeliner di Cleopatra, la delicatezza del miele per viso, corpo e capelli o i beneficirucola. Una sapienza che ha saputo attraversare i secoli e raggiungere la nostra epoca, sebbene, a volte, non con i risultati sperati. E se la bellezza antica può rivelarsi spesso un’ispirazione, è bene non prendere alla leggera itramandati di generazione in generazione senza averci riflettuto attentamente. A volte, infatti, alcune preziose ricette di mamme e nonne possono rivelarsi più dannose che altro.