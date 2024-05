Ha trovato l’amore | il nuovo fidanzato è Carlo Gussalli Beretta

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 30 maggio 2024) Volano scintille tra Melissa Satta eMelissa Satta sembra aver ri. Foto recenti rivelano l’ex showgirl mentre si gode una vacanza in Sardegna con. La loro vacanza irradia amore e compagnia, poiché la coppia viene spesso vista scambiarsi baci e abbracci. È chiaro che Melissa Satta è sinceramente innamorata e non ha intenzione di tenerlo segreto. Uncapitolo dopo Matteo Berrettini Superata la relazione con Matteo Berrettini, il cuore della Satta batte ora per il giovane erede di una famiglia di imprenditori. A 38 anni Satta ha rila felicità con il 27enne. I rapporti suggeriscono che si siano già presentati alle loro famiglie, un passo significativo nella loro relazione.