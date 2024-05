Fonte : movieplayer di 30 mag 2024

Un incidente diplomatico da parte di Vanity Fair France, che avrebbe eliminato con Photoshop da una foto di Guy Pearce, nel cast di The Shrouds, la spilla della Palestina che portava appuntata sulla giacca dello smoking. Vanity Fair France si è scusato pubblicamente per aver pubblicato una foto in cui una spilla palestinese che l'attore Guy Pearce indossava sul suo smoking a Cannes 2024 era stata eliminata.

Guy Pearce | Vanity Fair France si scusa per aver eliminato la spilla della Palestina dalla foto dell' attore