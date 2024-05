Grottaglie | lunedì 3 giugno la Giornata della Memoria in ricordo delle vittime del lavoro del dovere e del volontariato

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tarantini Time Quotidiano, alle ore 10:30, presso il Cimitero Comunale di(Zona Nuova), si terrà laindel, dele del. Un momento solenne, organizzato dal Comitato 12, dai Maestri deldei Consolati Provinciali e dal Comune di, per commemorare i cittadini e le cittadine che hanno perso la vita sul. “Ricordare ledel, dele delè unmorale e civile che ci impone di non dimenticare mai il sacrificio di chi ha perso la vita lavorando”, afferma il Sindaco di, Ciro D’Alò. “È anche un’occasione importante per riflettere sull’importanzasicurezza sui luoghi die per sensibilizzare le nuove generazioni sui rischi e sui pericoli che si possono correre.