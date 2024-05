Grave incidente alle porte di Ostia Antica

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 30 maggio 2024)di, una vettura si capovolge dopo aver colpito un albero: una anziana donna rimane ferita. Ancora un ennesimosulla strada dei Romagnoli, la strada storica che collegaad Acilia. Non si conoscono ancora tutti i dettagli dell’accaduto, ma una signora anziana è rimastamente ferita. Alla guida della sua auto, l’anziana donna avrebbe prima colpito un albero lungo la strada e poi il suo piccolo veicolo si sarebbe capovolto. È stato necessario l’intervento di un ufficiale delle finanze fuori servizio per estrarre la signora ferita dalla vettura. Come riportato da Canale Dieci, l’è avvenuto intorno9 di questa mattinadi. La signora stava percorrendo la strada dei Romagnoli in direzione di Acilia.