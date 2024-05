Grattacieli Erap Fondi per Monticelli | | Ecco quasi 4 milioni per la ristrutturazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Svolta per i, che riceveranno 1,9ciascuno per la messa in sicurezza a seguito del terremoto. I due grandi condomini in via Largo delle Dalie e Largo dei Gerani ospitano in totale 120 famiglie, con 60 appartamenti ciascuno, e attendevano da tempo un finanziamento per poter essere sistemati dopo i danni riportati a causa del sisma. Arriva ieri l’ok dalla Cabina di coordinamento Sisma, presieduta dal Commissario sisma 2016 Guido Castelli, che ha approvato l’ordinanza che inserisce nell’elenco delle opere pubbliche anche i due edifici. Si tratta di danni alle tamponature e ai tramezzi con distacchi di intonaci che hanno obbligatoa ponteggiare i palazzi per evitare di mettere a rischio la pubblica via. Ci sono stati danni anche alle scale, agli ascensori e ai piani superiori.