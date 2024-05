Giada gettata dal cavalcavia il rimpianto del fratello | Sapevo delle liti cosa pensavo del suo compagno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 30 maggio 2024) “crisi con il, ma Andrea non mi aveva assolutamente dato l’impressione di essere una persona pericolosa”. S’intuisce ilnelle parole di Daniel Zanola,di. La donna di 34 anni ha perso la vita cadendo da undell’A4 lo scorso 28 maggio. Gli inquirenti avevano classificato inizialmente il fatto come un suicidio, ma presto molte cose hanno iniziato a non quadrare. A quel punto il suo, il 39 Andrea Favero, è crollato. Ha confessato di aver spinto dalla compagna dopo una lite.è precipitata per 15 metri, finendo sotto alcune macchine nella carreggiata sottostante.Leggi anche:dal: la lite, gli ultimi attimi e il racconto delLe parole delDella crisi tra i due sarebbe stata a conoscenza anche la famiglia della vittima.